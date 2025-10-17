Milli aranın sona ermesiyle 9. haftaya başlayan LaLiga'da açılış maçı Real Oviedo ile Espanyol arasında oynanacak. Ev sahibi takımın Luis Carrion'u yeniden göreve getirmesinin ardından ligde alacağı sıra merak konusu. Halihazırda 17. sıra ile son takım olan Mallorca'nın üstünde yer alan Real Oviedo'nun rakibi ise 12 puan ile 9. sırada. Peki Real Oviedo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Oviedo, Espanyol ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon La Liga'da oynadığı sekiz maçın ikisini kazan ev sahibi, 6 maçta uğradığı yenilgiyle ligde 17. sıraya geriledi. Milli aradan önceki son maçında Levante'ye 2-0 yenildikten sonra Veljko Paunovic'i görevden alan Real Oviedo'da Luis Carrion takıma geri dönmüştü. Espanyol ise sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve oynadığı sekiz maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Peki Real Oviedo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Oviedo - Espanyol maçı 17 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Hasan, İliç, Sandalyea; Rondon

Espanyol: Dmitroviç; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; González, Lozano; Dolan, Exposito, Milla; Fernandez