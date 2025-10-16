UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Benfica, 2. hafta maçında Arsenal'ı ağırlıyor. Kendi liginde henüz puan toplayamamış olan ev sahibi 12. sırada yer alırken Arsenal ise 13. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk hafta maçlarından ili takım da mağlubiyetle ayrıldı. Peki Benfica - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak. Portekiz devi deplasmanda Juventus'a 2-1 yenilerek sezona kötü bir giriş yaptı ancak son lig maçlarında Valadares Gaia'yı 4-1 ve Damaiense'yi 8-0'la devirerek hücum gücünü sergiledi. Arsenal ise ilk hafta evinde Lyon'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk unvanını riske attı, WSL'de Brighton'ı 1-0'la geçse de Manchester City'ye 3-2 mağlup oldu. Benfica - Arsenal maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini derledik.

BENFICA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Arsenal maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Slovak hakem Miriama Bočková düdük çalacak. Bočková'nın yardımcılıklarını Miroslava Pastoreková ve Martina Ukropova üstlenirken VAR koltuğunda ise Michal Očenáš oturacak.

BENFICA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Pauels; Amado, Ucheibe, Costa, Lund; Cameirao, Gasper; Sousa Alves, Moller, Silva; Martin-Prieto

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, McCabe; Maanum, Little, Caldentey; Mead, Kelly, Russo