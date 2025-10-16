Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Euroleague maçı hangi kanalda?

Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek. Bu sezon umduğu başarıya henüz imza atamayan son şampiyon, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada gmutlak galibiyet hedefliyor. Maçın yayın bilgileri arama motorlarında sorgulanırken ' Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını sizler için haberimizde derledik.