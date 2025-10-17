Orta sahaya bölgesine ocak ayında mutlaka takviye yapacak olan Beşiktaş, hem 6 hem 8 numara oynayabilen Nicolas Raskin'i listenin ilk sırasına yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar var olmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın orta sahaya mutlaka takviye talep ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre, 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in kadroya katılmasını istedi. 24 yaşındaki oyuncunun hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle transfer listesinin ilk sırasına yazıldığı öğrenildi.

Raskin'in transferi gerçekleştirdiği takdirde Beşiktaş, Gedson'un CSKA Moskova'ya gidişiyle orta sahada doğan boşluğu kapatmış olacak.

BOŞLUK DOLDURULACAK

Yaz döneminde Rıdvan Yılmaz ve Vaclav Cerny'i Glasgow Rangers'tan transfer eden siyah-beyazlı yönetim, olumlu ilişkileri avantaja çevirmeyi planlıyor.

Belçikalı orta sahanın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Adalı'nın ocakta İskoç kulübü ile masaya oturarak transfere noktayı koyması bekleniyor.

Raskin Rangers'taki performansıyla piyasa değerini yükseltmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun 10 milyon euro alan değeri, son güncelleme ile birlikte 12 milyon euroya çıktı.