FENERBAHÇE HABERLERİ: Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı esiyor. Fizik kondisyon konusunda takımdan memnun olmayan ve ilk 11'de birçok değişikliğe imza atan İtalyan hocanın bu kararı sonrası bazı isimlerin takımdan ayrılması bir kez daha gündeme geldi. Yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddeden oyuncular ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. İşte son detaylar...