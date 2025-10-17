Ümraniyespor - Sarıyer maçı hangi kanalda?

Milli aranın sona ermesiyle 10. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Sarıyer karşı karşıya geliyor. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak İstanbul derbisinde Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından İstanbul derbisi ile açılışı yapıyor. 10. haftanın ilk maçında Ümraniyespor ile Sarıyer karşı karşıya gelecek. İki İstanbul takımı da galibiyet için çıkacağı sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligde Sipay Bodrum FK 20 puan ile ilk sırada bulunurken Esenler Erokspor, 19 puanla zirveyi zorluyor. Ümraniyespor ve Sarıyerspor ise düşme hattından sıyrılıp orta sıralara yükselme peşinde. Peki Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Sarıyer maçı 17 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Ayberk Demirbaş yönetirken onun yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ve Haydar Avcı yapacak.

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI CANLI İZLE