UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayern Münih, İtalyan rakibi Juventus'u konuk ediyor. Ligdeki ilk maçında Barcelona'ya karşı farklı mağlubiyet alan ev sahibi, galibiyetle moral depolamak için sahaya çıkacak. Juventus ise ilk maçta aldığı galibiyetin ardından Devler Ligi'ne namağlup devam etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Juventus ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında, deplasmanda Barcelona'ya 7-1 gibi ağır bir yenilgiye uğrayan ve sezona kötü başlayan ev sahibi, son Bundesliga maçında deplasmanda Wolfsburg'u 3-1'le geçerek moral depoladı. Juventus ise evinde Benfica'yı 2-1'lik geri dönüşle yenerek açılışı yaptı. Son Serie A maçında da Como'yu 2-0'la mağlup ederek formunu zirveye taşıdı. Peki Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MUNIH - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

