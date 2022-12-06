Üç Kız Kardeş 29. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 29. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 29. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 6 Aralık Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için "Üç Kız Kardeş 29. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Üç Kız Kardeş 29. bölümüne ait detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 6 Aralık Salı günü ekranlara gelen 29. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer, Mine'yi hapse gönderdikten sonra, birbirlerinin yaralarını sarmaya başlar. Artık yarınları için daha da umutludurlar.

Ne var ki Türkan, bir daha anne olamama ihtimalini öğrenir ve yıkılır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Bir yandan kocasının bebeğinin bakımını üstlenmişken, bir yandan da çalışma hayatına atılmaya hazırlanır...

Türkan'ın ortağının kimliği, Rüçhan ve Özer Korman'ı geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Öte yandan Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine, Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

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