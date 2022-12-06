Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 6 Aralık Salı günü ekranlara gelen 29. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...
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ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM KONUSU
Türkan ve Somer, Mine'yi hapse gönderdikten sonra, birbirlerinin yaralarını sarmaya başlar. Artık yarınları için daha da umutludurlar.
Ne var ki Türkan, bir daha anne olamama ihtimalini öğrenir ve yıkılır.
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Bir yandan kocasının bebeğinin bakımını üstlenmişken, bir yandan da çalışma hayatına atılmaya hazırlanır...
Türkan'ın ortağının kimliği, Rüçhan ve Özer Korman'ı geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.
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Öte yandan Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine, Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olur.
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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
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