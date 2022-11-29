Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 26. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 29 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 26. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 26. bölüm bilgileri...
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BABA 29. BÖLÜM KONUSU
Çöpköy'de herkesin yüreğini ağzına getiren bir olayı çözmeye çalışan Kadir, daha farklı bir gerçekle karşılaşır.
İlhan ve Büşra arasındaki yakınlaşma gittikçe artarken beklenmedik bir sırrın ortaya çıkması bir anda her şeyi değiştirir.
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Çöpköy insanları Kadir'den öğrendikleri şaşırtıcı bir bilgiyle, Selahattin'e karşı verdikleri mücadelenin dozunu artırır.
Kimsenin ummadığı bir planın hesabını yapan Selahattin, bütün dengeleri altüst eder.
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Sürpriz bir isimden aldığı mesajla harekete geçen Begüm, kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu