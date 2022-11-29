Baba dizisi Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve yeni bölüm yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını araştırmaya devam ederken 'Baba'nın 26. bölümünde neler yaşanacak?' sorusunun cevabına ve Baba'nın 26. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 26. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 29 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 26. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 26. bölüm bilgileri...

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BABA 29. BÖLÜM KONUSU

Çöpköy'de herkesin yüreğini ağzına getiren bir olayı çözmeye çalışan Kadir, daha farklı bir gerçekle karşılaşır.

İlhan ve Büşra arasındaki yakınlaşma gittikçe artarken beklenmedik bir sırrın ortaya çıkması bir anda her şeyi değiştirir.

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Çöpköy insanları Kadir'den öğrendikleri şaşırtıcı bir bilgiyle, Selahattin'e karşı verdikleri mücadelenin dozunu artırır.

Kimsenin ummadığı bir planın hesabını yapan Selahattin, bütün dengeleri altüst eder.

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Sürpriz bir isimden aldığı mesajla harekete geçen Begüm, kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu