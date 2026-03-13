Ara transfer sezonunun etkili takımlarından Beşiktaş, sezon başında takıma katılan oyuncuların 3 tanesiyle yollarını ayırmayı planlıyor.

JOTA SILVA

Sabah'ta yer alan habere göre, gelecek sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden bir tanesi, Nottingham Forest'tan 2.5 milyon Euro bedelle kiralanan Jota Silva. Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli oyuncunun sözleşmesinde bulunan 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

TAYLAN BULUT

Schalke 04'ten 6 milyon euro'ya transfer edilen Taylan Bulut da ikinci yarıda yalnızca Eyüpspor maçında ilk 11'de şans buldu. Son beş karşılaşmada ise maç kadrosuna dahi giremedi. Genç oyuncunun sezon sonunda kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

GÖKHAN SAZDAĞI

Sağ bek hattında ise Gökhan Sazdağı, Murillo transferinin ardından geri planda kaldı. İlk yarıda 19 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki oyuncu, son dört karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.