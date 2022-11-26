MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 26 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 26 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Kazanan yarışmacılar eleme potasına girmekten kurtuldu ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te yarışmacılar, takım oyunu olmadan bireysel bir şekilde oyun mücadele ettiler. Jürinin değerlendirmesi ardından ilk turda gecenin en başarılı yemeğini yapan Kıvanç, eleme potasından kurtuldu. İkinci başarılı tabağı Görkem ve üçüncü başarılı tabağı yapan Büşra ise Masterchef'te eleme gecesinden sıyrılmayı başardılar. Son eleme adayı ise Tolga oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Bu sonuçla MasterChef'te haftanın eleme potasındaki isimleri Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga oldu.