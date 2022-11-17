TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayarak birçok kişinin en sevdiği diziler arasında ilk sıraya yükselen Balkan Ninnisi, 20. bölümüyle ekranlara geldi. 17 Kasım Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm hakkında arama motorlarında araştırma yapan diziseverler için Balkan Ninnisi yeni bölümü haberimizde...

TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Balkan Ninnisi, yeni gününde ekranlara geldi. Farklı milletlerin dostluğunu çeşitli entrikalarla derleyerek anlatan ve seyircileri ekran başına kilitleyen Balkan Ninnisi'nin 17 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler için Balkan Ninnisi 20. yeni ve son bölüm detayları haberimizde...

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BALKAN NİNNİSİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Konak halkı, Murat'ın hayatta olma ihtimaliyle ilgili son umudunu da kaybettikten sonra, sevdiklerine daha sıkı sarılır. Süleyman ve Nina, Jovanka ve Ertan'ın mutluluğu için her şeyi yapar.

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Diğer yandan Elena, eskiye dair tüm sırları ortaya çıkarıp, bu kez herkesin mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Balkan Ninnisi 20. BÖLÜM İZLE

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Balkan Ninnisi 20. BÖLÜM İZLE