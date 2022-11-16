📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 9. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 9. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 9. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 9. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 9. ve yeni bölümü izle! İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 16 Kasım Çarşamba günü bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanla beklenen 9. yeni bölüm için arama motorlarında O Kız 9. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 9. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 9. ve yeni bölümü izle sorguları yapılıyor. İşte sevilen dizi O Kız'ın son bölümü...

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O KIZ 9. BÖLÜM KONUSU

Sitare, ortaya çıkan gerçekler karşısında Doruk'a teslim olmuştur. Doruk, ortaya çıkan gerçekler ile birlikte Sitare'nin hayatını alt üst edecektir. Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare'ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare'nin hamlesi daha büyük olacaktır.

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Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları ise Doruk ile arasındaki iş birliğini rekabete dönüştürecektir. Zeynep'in de Ozan'a karşı ortaya çıkan duygularıyla birlikte kartlar yeniden dağılacaktır. Kapalıçarşı kalabalığın ortasından 'Meleğini' gören Kadir, kızını annesiyle tanıştırmak için var gücüyle Melek'in peşindedir.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)