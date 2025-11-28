Sezon başında Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan 26 yaşındaki Portekizli kanat Jota Silva'nın transfer detayı ortaya çıktı. Başkan Serdal Adalı'nın Portekizli kanat oyuncusunun kadroya katılmasında doğrudan rol aldığı aktarıldı.

Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 6 maçta yalnızca 133 dakika alan Silva, 2 gollük katkı sağladı. Kira anlaşmasında 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Jota Silva'nın Transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro değeri bulunuyor.