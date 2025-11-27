Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Rijeka, AEK Larnaka ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Ev sahibi ekip, sahasında ikinci galibiyetini almak için mücadele ederken, Larnaka ekibi de şampiyonluk yolunda ilk 3'e tırmanma peşinde. Her iki takımın da kazanma arzusu, maçı daha da çekişmeli hale getirecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediliyor. İşte Rijeka - AEK Larnaka maçı yayın bilgileri...

Rijeka ile AEK Larnaka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Rijeka ile AEK Larnaka, Konferans Ligi 4. haftasında galibiyet için yarışacak. Kritik karşılaşmada iki takım da puan kaybetme riskini göze alamazken ev sahibi, 18. sıradan yukarılara zıplama, AEK Larnaka ise ilk 3'e yükselme ihtimali ile sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rijeka-AEK Larnaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rijeka-AEK Larnaka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Kasım Perşembe günü oynanacak Rijeka-AEK Larnaka maçı,Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İrlandalı hakem Rob Hennessy yönetecek. Hennessy'nin yardımcılıklarını ise Dermot Broughton ve Emmet Dynan yapacak.

Rijeka-AEK Larnaka MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

HNK Arena'da oynanacak Rijeka-AEK Larnaka maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.