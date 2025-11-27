Aston Villa-Young Boys MAÇI TIKLA İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gözler, İngiltere'de oynanacak kritik bir karşılaşmaya çevriliyor. Formda grafiğini sürdürmek isteyen Aston Villa, taraftarı önünde Young Boys’u ağırlayacak. Unai Emery yönetiminde çıkış yakalayan Birmingham temsilcisi, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet elde ederek grubun üst sıralarına tutunmayı başardı. Villa Park’ta sahaya çıkacak olan İngiliz ekibi, bu kez hiçbir sürprize izin vermeden 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İsviçre temsilcisi Young Boys ise 6 puanla 22. basamakta yer alıyor. Peki, Aston Villa-Young Boys maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?