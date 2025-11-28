Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı bekleyen tehlike!
Sakat ve cezalı oyuncularının eksikliğinde Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, başta Osimhen olmak üzere yıldızlarını derbiye yetiştirmek için seferberlik ilan etti. Osimhen'in olmadığı maçlarda oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar için Şampiyonlar Ligi'nde de yıldız golcüden mahrum kalma ihtimali doğdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise'e kaybeden Galatasaray'da gözler pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda başta Victor Osimhen olmak üzere sakatlığı bulunan isimleri derbiye yetiştirmek için seferberlik ilan edildi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızının derbide sahada olması sarı-kırmızılılar adına kritik önem taşıyor. Osimhen transfer olduğu günden beri beri kadroda olmadığı 13 maçın yalnızca 7'sini kazanan Cimbom, 3'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı.
Öte yandan Victor Osimhen ile ilgili Nijerya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
FIFA'nın oyuncu statü ve transfer yönetmeliğine göre Afrika Uluslar Kupası'na çağrılan futbolcuların turnuva başlamadan önceki hafta pazartesi gününden (yani 8 Aralık) kulüplerinden ayrılarak milli takımlarına katılması gerekiyor. Bu da Osimhen'in 8 Aralık'ta Nijerya kampına katılmasının beklendiği anlamına geliyor.
Ancak Galatasaray'ın da 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip Monaco maçında Nijeryalı golcüyü kullanabilmek için milli takımından izin istemesi gerekecek. Eğer Nijerya Milli Takımı Osimhen'in kampa geç katılmasına izin vermezse sarı-kırmızılılar Monaco maçında da Osimhen'den mahrum kalacak.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in sahada olduğu 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, kadroda olmadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.