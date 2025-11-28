Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı bekleyen tehlike!

Sakat ve cezalı oyuncularının eksikliğinde Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, başta Osimhen olmak üzere yıldızlarını derbiye yetiştirmek için seferberlik ilan etti. Osimhen'in olmadığı maçlarda oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar için Şampiyonlar Ligi'nde de yıldız golcüden mahrum kalma ihtimali doğdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)