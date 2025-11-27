Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçı hakkında: Saat ve kanal bilgisi!

Konferans Ligi heyecanı, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Jagiellonia Bialystok, KuPS Kuopio ile zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. 14. sırada yer alan ev sahibi ekip, sezon boyunca yenilgi yüzü görmedi ve yeni bir galibiyet arayışında. Jani Honkavaara'nın yönetimindeki KuPS Kuopio ise rakibinin 3 sıra üstündeki yerini sağlamlaştırmapeşinde ve 3 puan için mücadele edecek. Maç saatini ve yayın bilgileri haberimizde...