Porto-Nice maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahne, Porto ile Nice arasında oynanacak kritik karşılaşma için hazırlanıyor. Francesco Farioli yönetimindeki Porto, taraftarı önünde sahaya tamamen 3 puan odaklı çıkacak. Portekiz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan yoluna devam etmek ve puanını 10’a çıkararak konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Öte yandan Nice cephesinde hedef, kötü gidişata dur demek. Turnuvada henüz puan alamayan Fransız ekibi, zorlu Porto deplasmanında şeytanın bacağını kırarak moral kazanmayı amaçlıyor. Peki, Porto-Nice maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?