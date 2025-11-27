Viktroia Plzen-Freiburg maçı tıkla izle! Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahne, Viktoria Plzen ile Freiburg arasında oynanacak kritik mücadele için hazırlanıyor. Çekya temsilcisi Plzen, kendi taraftarı önünde alacağı olası bir galibiyetle gruptaki konumunu sağlamlaştırmak ve Avrupa’daki iddiasını perçinlemek istiyor. 8 puanla 8. sırada yer alan ekip, bu önemli sınavda sahaya yüksek motivasyonla çıkacak. Öte yandan turnuvada namağlup yoluna devam eden Freiburg, çıkışını sürdürmek adına zorlu bir deplasman mücadelesine hazırlanıyor. Peki, Viktoria Plzen-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?