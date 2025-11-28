Ömer Üründül’den Tedesco eleştirisi! "Asensio-Talisca...

"ASENSIO–TALISCA BİRLİKTELİĞİ OLMAZ" Üründül, modern futbolda atletizmin belirleyici olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bazı teknik direktörlerin özel takıntıları vardır ve işlemeyen şeyleri bile ısrarla denemeye devam ederler. Tedesco'nun da bu tip bir takıntısı olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli olsalar da fizik gücü yeterli olmayan iki oyuncuyu aynı anda orta sahada kullanmak, günümüz futbolunun temel ilkelerine aykırı."