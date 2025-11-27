Ludogorets-Celta Vigo maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında heyecan, Ludogorets ile Celta Vigo arasında oynanacak kritik mücadeleye odaklanıyor. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, geride kalan 4 maçta topladığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor ve sahasında güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer tarafta, deplasmanda mücadele edecek olan Celta Vigo var. 9 puanla 4. sırada bulunan İspanyol ekibi, Avrupa’daki başarılı serisini sürdürmek ve zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Ludogorets-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?