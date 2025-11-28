Galatasaray'ın o yıldızları derbide forma giyebilecek mi? İşte son durumları
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak dev maçta Galatasaray Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu. İşte yıldız isimlerin son durumları... (GS spor haberi)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi sakatlıklar can sıkıyor.
Öte yandan Cimbom'da sakatlığı bulunan isimler arasında yer alan Mario Lemina ve Ismail Jakobs hakkında önemli gelişmeler yaşandı.
LEMINA DERBİYE SAKLANDI
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan ve Union Saint-Gilloise maçında riske edilmeyen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisi düşünülerek dinlendirildi. Gabon'lu futbolcunun ağrılarının geçtiği ve pazartesi gününe kadar hazır olacağı öğrenildi.
JAKOBS OLMAZSA KAZIMCAN OYNAYACAK
Union Saint-Gilloise önünde yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelen Ismail Jakobs'un Fenerbahçe derbisindeki durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Jakobs oynamazsa, Gençlerbirliği önünde 1 asist yapan Kazımcan Karataş derbiye ilk 11'de çıkacak.