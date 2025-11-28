"GÜRÜLTÜ ACI VERİCİ DERECEDE YÜKSEKTİ" Origo , maç için "Ferencvaros, kahramanca mücadelenin ardından İstanbul cehenneminden bir puan çıkardı" başlığını kullandı. Haberde, "Fanatik Türk taraftarların çıkardığı gürültü acı verici derecede yüksekti. Maç öncesi Fenerbahçeli oyuncuların tanıtıldığı an, sanki dünyanın en ünlü rock yıldızları sahneye çıkıyormuş gibiydi. 1-1'lik skor, İstanbul cehenneminde mükemmel bir sonuçtu" ifadeleri yer aldı.

Nemzeti Sport, Fenerbahçe taraftarının atmosferini ön plana çıkararak, "Fenerbahçe tribünlerindeki ses muhtemelen soyunma odasına kadar ulaştı ama Ferencvaros bu baskıdan etkilenmedi. Macaristan şampiyonu, Avrupa Ligi normal sezonunda hâlâ yenilgisiz ve bir kez daha yükselmeye yakın" diye yazdı.