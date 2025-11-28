Transferde dev rekabet! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ocak transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını, boğazın iki devinin Kosovalı stoperi kadrosuna katmak istediğini iddia etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, savunma hattı için aynı isme yöneldi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Napoli'nin Kosovalı savunma oyuncusu Amir Rrahmani, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlayamadı.
Bu gelişmenin ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İtalyan basınına göre iki Türk devi de 31 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti.
Haberde ayrıca Napoli yönetiminin Rrahmani'yi kadroda tutmak istediği, takımın savunma iskeletinin bozulmaması için oyuncuyla yeniden masaya oturmayı planladığı ifade edildi.
Bu sezon Napoli formasıyla 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, skor katkısı yapamadı. Kosovalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Rrahmani, daha önce Hellas Verona formasıyla gösterdiği performansla Serie A'da dikkatleri üzerine çekmiş, 2020 yılında Napoli'ye transfer olmuştu.