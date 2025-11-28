Haberler Fenerbahçe Haberleri Transferde dev rekabet! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Transferde dev rekabet! Beşiktaş ve Fenerbahçe... Ocak transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını, boğazın iki devinin Kosovalı stoperi kadrosuna katmak istediğini iddia etti. İşte detaylar...





Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, savunma hattı için aynı isme yöneldi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Napoli'nin Kosovalı savunma oyuncusu Amir Rrahmani, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmenin ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İtalyan basınına göre iki Türk devi de 31 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti.