TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 55. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 55. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 55. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1'de 6 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle herkesi meraklı bir bekleyişe sokan Teşkilat dizisi, 54. bölümüyle yine heyecanı doruğa çıkaracak. Yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefleyen Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 55. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Zehra, tehlikeli bir operasyonun fitilini ateşlemek üzeredir! Planına kararlılıkla devam eden Hartley'nin sıradaki adımı ortaya çıkar: Türkiye'yi uluslararası arenada zora sokup, terör devletine destek sağlamak!

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Türkiye'de olduğunu öğrendikleri mühimmatların yerini bulmak için zorlu bir yola çıkan Ömer ve Zehra'nın başarmaktan başka çaresi yoktur! Diğer yandan Efkar'ın deşifre olmasının gerilimi sürerken, Ömer kendisini kurtaran kişiye dair bir ipucuna ulaşır.

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Korkut'un Efkar'dan gizli yol alması ikili arasında yeni dengelerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Ömer ve Zehra'nın mühimmatların yerini öğrenmek için yürüttükleri operasyon bıçak sırtı devam ederken, yolculuk yaptığı kişinin Halim'in katillerinden biri olduğunu öğrenen Ömer, yüzleştiği bu gerçek karşısında ne yapacaktır?

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