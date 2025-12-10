Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan Anderson Talisca için kritik karar geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'le berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, yarın oynayacağı Brann maçını kazanarak hem taraftarının gönlünü almayı hem de ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor.