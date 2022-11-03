ALDATMAK 7. BÖLÜM FULL İZLE
3 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
Balkan Ninnisi 18. bölüm İZLE
1 Dolar ne kadar? (3 Kasım canlı döviz kuru)
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Arda Güler: Bir söz verdim! Arda Güler: Bir söz verdim! 01:31
Lider Kanarya Arda'yla son 16'da! Lider Kanarya Arda'yla son 16'da! 00:54
Arda'dan annesine mesaj! Golden sonra... Arda'dan annesine mesaj! Golden sonra... 00:51
Trezeguet: Gol ve asiste açım! Trezeguet: Gol ve asiste açım! 00:34
Kiev 10 kişi kaldı! İşte o an... Kiev 10 kişi kaldı! İşte o an... 00:33
Bartra: "Mücadeleye devam edeceğiz" Bartra: "Mücadeleye devam edeceğiz" 00:30
Daha Eski
"Sivasspor 3 takımdan daha başarılı!" "Sivasspor 3 takımdan daha başarılı!" 00:03
Arda tarihe geçti! Arda tarihe geçti! 23:55
İşte Arda Güler'in golündeki VAR çizgisi İşte Arda Güler'in golündeki VAR çizgisi 23:40
İşte F.Bahçe'nin grubunda puan durumu... İşte F.Bahçe'nin grubunda puan durumu... 23:38
Jorge Arda'yi böyle kutladı! Jorge Arda'yi böyle kutladı! 23:37
Avcı maç sonunda konuştu! Avcı maç sonunda konuştu! 23:18
SON DAKİKA