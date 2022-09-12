Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizi hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Bir Küçük Gün Işığı, her pazartesi günü seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 2. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen diziseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. 12 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 2. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜM KONUSU

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar. Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşurken Dila, yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır. Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın