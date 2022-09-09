Deprem (The Quake) filminin konusu, yönetmeninin, önemli bilgileri merak ediyor. Yönetmenliğini John Andreas Andersen'in üstlendiği ve 2018 yapımı olan Deprem filmine dair önemli detayları ve bilmeniz gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Bir Norveç Yapımı olan 'Deprem' filminin yönetmenliğini John Andreas Andersen üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Edith Haagenrud-Sande gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: John Andreas Andersen

Oyuncular: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Edith Haagenrud-Sande

Tür: Dram, Aksiyon, Gerilim

Ülke: 2018 / Norveç

'Deprem' filmi, karşı konulamaz bu felaket karşısında ailesini kurtarmak için zamana karşı yarışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 1904 yılında Oslo'da meydana gelen bir deprem, şehrin neredeyse yok olmasına neden olur. Zamanla yeniden inşa edilen şehir, aradan geçen onca yılın ardından yeniden aynı tehlike ile karşı karşıya kalır. Jeologların elinde bulunan argümanlar, yıllar önce meydana gelen depremin bir benzerinin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Bu kez daha büyük bir felakatle karşı karşıya olan insanlar, savunmasız bir şekilde başlarına gelecekleri beklemeye başlar. Depremin belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, karısı ve çocuğunu kurtarmaya çalışan bir jeolog, zamana karşı yarışmaya başlar.

IMDB PUANI KAÇ?

The Quake filminin IMDB puanı, 6.2 olarak görülmekte.