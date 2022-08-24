TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Son olarak 24 Ağustos'ta yayınlanan bölümde eleme adayları ve takım oyununun galibi merak edildi. İşte MasterChef Türkiye'de 24 Ağustos tarihinde eleme adayları ve takım oyununun galipleri...

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde takımlar arasında zorlu bir oyun oynandı.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde en başarılı yemeği çıkaran takımlar, oyunu kazanabilmek için kıyasıya yarıştılar. Ayrıca 2 isim verilen oylarla eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar, kendi arasında yemek yaparak bireysel yemeği en iyi yapan Serpilay dokunulmazlığın sahibi olurken, eleme adayı olarak Büşra'yı seçti. Kırmızı takımda dördüncü eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Dilan oldu.