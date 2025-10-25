Trabzonspor - Eyüpspor maçı CANLI YAYIN | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de zirve yolundaki Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u konuk ediyor. Galatasaray ile puan farkını eritmek isteyen Fırtına, bu sezon yalnızca Kadıköy deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından Gaziantep FK ile evinde 1-1 berabere kalan bordo mavililer, 3 maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyor. 14. sıradaki Eyüpspor ise deplasmandaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Karadeniz'de devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 5 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmenin peşinde. Evinde 3 puanı alması halinde 23 puana yükselecek olan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Konuk ekip ise 10. haftaya girerken 8 puan ve -5 averajla 14. sırada girdi. Evinde oynadığı 5 maçtan 2'sini kazanan Eyüpspor'un deplasman galibiyeti bulunmuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Orhan Ak'ın ekibi, Papara'dan puansız dönmek istemiyor. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Murat Altan üstlenecek.

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

HEDEF DÖRT DÖRTLÜK GALİBİYET SERİSİ

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.