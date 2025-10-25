Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Andre Onana açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Sonraki Galatasaray maçını düşünüyoruz artık, sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak."

"Premier Lig ile bu ligin arasında birçok farklılık söyleyebilirim ama futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir. Örneğin Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi... Günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor."