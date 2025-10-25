Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Eyüpspor'u ağırladı.

Bordo mavililer maçtan 2-0'lık zaferle ayrılarak zirve takibine devam etti. Fırtına'nın galibiyet golleri 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Oulai'den geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor 23 puana ulaştı ve 2. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTA TALİHSİZ SAKATLIK!

Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpsporlu futbolcu Luccas Claro talihsiz bir sakatlık yaşadı. Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Claro, oyuna devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. Hastaneye kaldırılan Claro'nun ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandığı bildirildi.

MUCI 3 HAFTA SONRA 11'DE

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaş'tan transfer edilen Ernest Muçi'ye 3 hafta aradan sonra ilk 11'de forma verdi.

En son ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile Papara Park'ta oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yapan Muçi, sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçın ardından 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan Zubkov ise 1 maçlık aradan sonra ilk 11'de görev aldTaraftar sayısında artış var

Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftar ilgisinin fazla olması dikkati çekti.

Bilet fiyatlarının ucuz tutulması ve son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından zirve yarışının içinde yer alan bordo-mavili ekibe taraftaı desteğini gösterdi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarının yanında yer aldı.

Konuk takımın az sayıda taraftarı da tribünden destek verdi.

ONUACHU'YA ÖDÜL

Trabzonpor'da Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.

Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.