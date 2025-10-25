Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Brest - PSG maçı hangi kanalda? FRANSA LIGUE 1

Ligue 1'in 9. haftasında Brest, PSG'yi konuk ediyor. Ev sahibi için zorlu bir mücadele olarak görülen karşılaşma öncesinde Brest, ligde oynadığı son 2 maçta beraberlik aldı. Toplam 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 12. sıraya yerleşen Brest, son 4 maçtır namağlup. PSG ise 17 puan ve +8 averajla zirveyi zirvedeki Marsilya'nın yerine geçmeyi hedefliyor. 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?