Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Rakip açısından ilk kez topla istediklerini yapamadıkları, sadece geçiş oynadıkları bir maç oldu. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız. Buna çalışıyoruz."

"Okay'ın belinde spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Maçın en üzücü anı Claro'nun ayağının sakatlanması, ben de çok ciddi sakatlık yaşamıştım. Allah şifa versin umarım kısa zamanda aramıza döner."

"Eksiklerimiz var var var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Abartılacak kadar değiliz. Bundan iyimiz var mı? Var."

"Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız."