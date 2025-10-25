Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Papara Park'ta Eyüpspor'u konuk ediyor. Galatasaray ile puan farkını eritmek isteyen Fırtına, bu sezon yalnızca Kadıköy deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından Gaziantep FK ile evinde 1-1 berabere kalan bordo mavililer, 3 maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyor. 14. sıradaki Eyüpspor ise deplasmandaki ilk galibiyeti için sahada. Çekişmeli karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Karadeniz'de devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlıyor. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 5 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmenin peşinde. Evinde 3 puanı alması halinde 23 puana yükselecek olan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Konuk ekip ise 10. haftaya girerken 8 puan ve -5 averajla 14. sırada girdi. Evinde oynadığı 5 maçtan 2'sini kazanan Eyüpspor'un deplasman galibiyeti bulunmuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Orhan Ak'ın ekibi, Papara'dan puansız dönmek istemiyor. Trabzonspor - Eyüpspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'taki Trabzonspor - Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HEDEF DÖRT DÖRTLÜK GALİBİYET SERİSİ

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

MUÇI 3 HAFTA SONRA 11'DE

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaş'tan transfer edilen Ernest Muçi'ye 3 hafta aradan sonra ilk 11'de forma verdi.

En son ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile Papara Park'ta oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yapan Muçi, sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçın ardından 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan Zubkov ise 1 maçlık aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

TARAFTAR SAYISINDA ARTIŞ VAR

Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftar ilgisinin fazla olması dikkati çekti.

Bilet fiyatlarının ucuz tutulması ve son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından zirve yarışının içinde yer alan bordo-mavili ekibe taraftaı desteğini gösterdi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarının yanında yer aldı.

Konuk takımın az sayıda taraftarı da tribünden destek verdi.

ONUACHU'YA ÖDÜL

Trabzonpor'da Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.

Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.