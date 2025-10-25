Dortmund - Köln maçı CANLI izle!🔴Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da kritik bir mücadele için geri sayım başladı. Dortmund - Köln maçı cumartesi günü oynanacak. Ev sahibi Borussia Dortmund, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet peşinde olacak. FC Köln ise, deplasmanda sürpriz yaparak üst sıralarda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler “Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Maç, Bundesliga’nın rekabet dolu atmosferini ekranlara taşıyacak ve büyük bir heyecan yaratacak.
Bu cumartesi Bundesliga'nın önemli karşılaşmalarından biri Dortmund - Köln mücadelesi olacak. Ligde dördüncü sırada yer alan Borussia Dortmund, geçen hafta Bayern Münih'e 2-1 yenilmiş ve 14 puanda bulunuyor. FC Köln ise Augsburg karşısında 1-1 berabere kalarak 11 puanla altıncı sırada yer aldı. Mücadele, liderlik yarışı ve üst sıralar açısından büyük önem taşıyor. "Dortmund - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenir?" sorusu, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund - Köln maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...
DORTMUND - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.
Back to business in the BL. ⌛️😤
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 24, 2025
DORTMUND KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
It's 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯𝑫𝑨𝒀! 🔥
— 1. FC Köln (@fckoeln) October 25, 2025
___#effzeh #BVBKOE
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund'un muhtemel ilk 11'i: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Brandt, Guirassy
FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe, Schmied, Hubers, Heintz, Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund, Thielmann, Kaminski, Bulter
