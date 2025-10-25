Cremonese Atalanta maçı CANLI izle! Seria A Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da futbol tutkunlarını büyük bir maç bekliyor. Cremonese – Atalanta karşılaşması, hem puan durumu hem de bölgesel rekabet açısından haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olacak. Sezona fırtına gibi giren Atalanta, şu ana kadar mağlubiyet almayan tek takım konumunda. Gasperini’nin öğrencileri, hem hücum gücü hem de savunmadaki disipliniyle Serie A’da zirve takibini sürdürüyor. Peki, Seria A Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da futbol tutkunlarını büyük bir maç bekliyor. Cremonese – Atalanta karşılaşması, hem puan durumu hem de bölgesel rekabet açısından haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olacak. Sezona fırtına gibi giren Atalanta, şu ana kadar mağlubiyet almayan tek takım konumunda. Gasperini'nin öğrencileri, hem hücum gücü hem de savunmadaki disipliniyle Serie A'da zirve takibini sürdürüyor. Ev sahibi Cremonese ise Serie A'ya yeniden dönüş yaptığı sezonda oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çeken ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak Atalanta karşısında puan ya da puanlar hedefliyor. Peki, Cremonese Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cremonese Atalanta maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

CREMONESE - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

CREMONESE - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Cremonese'nin muhtemel ilk 11'i: Silvestri, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Bonazzoli, Vardy

Atalanta BC'nin muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski, De Ketelaere, Sulemana, Lookman

