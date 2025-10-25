Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Rakibimiz gerçekten oynamaya çalıştı. Pasla çıkmaya çalıştılar kolay olmayacağını biz de gördük. Hem gol atıyoruz hem de kazanmış oluyoruz. Bu galibiyet burada bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun."

"Fatih Tekke hocamız hem santrfor hem buradan çıkan bir oyuncuydu işi biliyor. Hocamız ile sürekli konuşuyoruz. Yaptığım bir kafa atışı vardı bunu hocamız ile konuşmuştuk. Onun bana verdiği güç ile işler daha da kolaylaşıyor"