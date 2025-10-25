Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Maç öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bana göre zor bir maç oynayacağız bugün. Şu ana kadar oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi olacak. İstek ve arzumuzun çok yüksek olması gerekiyor."

"Özelikle Türkiye'de oyun kurulumu ve hafızası olan bir ekip var. Yeni kalecileriyle beraber durumları çok iyi. Oynamaya çalışan bir takım. Yetenekli oyunculardan oluşuyor. Orhan hocaya da başarılar diliyorum. O da iyi hocalardan birisi. Her maç zor geçiyor. Bugün de ilk bölümleri atlatırsak bizim için iyi olur. Baskı hızımızın düştüğü anlarda sorun yaşayabiliriz."

"Maçlara oyuncu üzerinden bakmıyoruz. Bugün buna uygun olan oyuncuları seçtik. Oyunun her detayıyla ilgileniyoruz. Savic'in bir rahatsızlığı oldu. Umarım o da problem yaşamaz."