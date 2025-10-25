Galatasaray'da büyük endişe! Okan Buruk ve Davinson Sanchez...
Galatasaray'da sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmızılılarda Göztepe ile oynanacak mücadele öncesi kart sınırında olan isimler dikkat çekti. Galatasaray bir sonraki hafta Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. GS SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 25.10.2025 - 16:48Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 - 16:49
ABONE OL
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Cimbom bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.
Cimbom'da Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma terletemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torraira ise Göztepe karşısında forma terletemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi Davinson Sanchez ile ilgili o gerçek ise Teknik Direktör Okan Buruk'u tedirgin ediyor.
Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bu maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında sahada yer alamayacak.