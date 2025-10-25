Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 9. hafta maçında Lens, Marsilya'yı konuk edecek. 16 paunla 4. sırada yer alan ev sahibi takım zirveye yükselmek için sahaya çıkarken Marsilya ise 1. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lens, Ligue 1'in 9. haftasında ligin ilk sırasındaki Marsilya'yı konuk ediyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadeleden 3 puanı alacak takım, ilk sıraya yerleşerek şampiyonluk yolunda büyük adım atmış olacak. Marsilya, şimdiye dek ligde sadece tek yenilgi ile 18 puan ve +14 averaja sahipken Lens ise 16 puan ve +5 averajla 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçta 2 kez puan kaybı yaşayan ev sahibi, son 4 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LENS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens - Marsilya maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Nefeslerin tutulduğu Stade Bollaert-Delelis'teki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak.

LENS - MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı Lens - Marsilya maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LENS - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Marsilya: Rulli; Pavard, Aguerd, Balerdi, Palmieri; O'Riley, Nadir; Greenwood, Gomes, Paixao; Maupay