Bruce Willis, Wincent D'Onofrio ve Elisabeth Shue'nin başrollerini paylaştığı aksiyon, suç ve polisiye filmi Öldürme Arzusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eli Roth'un yönettiği ve Joe Carnahan'ın yazdığı eser olan Öldürme Arzusu hakkında Öldürme Arzusu (Death Wish) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...
ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir.
ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİM?
- Bruce Willis , Dr. Paul Kersey/Chicago azrail, bir travma cerrahı kanunsuzluğa dönüştü
- Vincent D'Onofrio - Frank Kersey, Paul'ün kardeşi
- Elisabeth Shue - Lucy Kersey, Paul'ün eşi
- Dedektif Kevin Raines olarak Dean Norris
- Beau Knapp Eric Knox olarak
- Kimberly Elise Dedektif Leonore Jackson olarak
- Sophie olarak Stephanie Janusauskas
- Camila Morrone Jordan Kersey, Paul ve Lucy'nin kızı olarak
- Jack Kesy Tate "Balık" Karp olarak
- Ronnie Gene Blevins Joe Gannon olarak
- Ben, Paul'ün kayınpederi olarak Len Cariou
- Bethany olarak Kirby Bliss Blanton
- Wendy Crewson Dr Jill Klavens olarak
- Mike Epps , Paul'ün iş arkadaşı Dr. Chris Salgado rolünde
- Luis Oliva Miguel olarak
ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Ana çekimler Eylül 2016'da Chicago , Illinois'de başladı . [19] Daha sonra Ekim 2016'da, Montreal, Quebec , Kanada'da çekimlere başladı . [20] Çekimler sırasında Roth, polis karakolları hakkında bazı önemli ayrıntıları doğru bir şekilde elde etmek için Chicago'da birden fazla dedektifle çok zaman geçirmişti.