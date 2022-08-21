Öldürme Arzusu (Death Wish) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi ne zaman çekildi?

Eli Roth tarafından yönetilen serinin çıkış filmi olan Öldürme Arzusu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Bruce Willis (Paul Kersey), Wincent D'Onofrio (Frank Kersey) ve Elisabeth Shue'nin (Lucy) paylaştığı film hakkında araştırılan Öldürme Arzusu (Death Wish) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Bruce Willis, Wincent D'Onofrio ve Elisabeth Shue'nin başrollerini paylaştığı aksiyon, suç ve polisiye filmi Öldürme Arzusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eli Roth'un yönettiği ve Joe Carnahan'ın yazdığı eser olan Öldürme Arzusu hakkında Öldürme Arzusu (Death Wish) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis , Dr. Paul Kersey/Chicago azrail, bir travma cerrahı kanunsuzluğa dönüştü

Vincent D'Onofrio - Frank Kersey, Paul'ün kardeşi

Elisabeth Shue - Lucy Kersey, Paul'ün eşi

Dedektif Kevin Raines olarak Dean Norris

Beau Knapp Eric Knox olarak

Kimberly Elise Dedektif Leonore Jackson olarak

Sophie olarak Stephanie Janusauskas

Camila Morrone Jordan Kersey, Paul ve Lucy'nin kızı olarak

Jack Kesy Tate "Balık" Karp olarak

Ronnie Gene Blevins Joe Gannon olarak

Ben, Paul'ün kayınpederi olarak Len Cariou

Bethany olarak Kirby Bliss Blanton

Wendy Crewson Dr Jill Klavens olarak

Mike Epps , Paul'ün iş arkadaşı Dr. Chris Salgado rolünde

Luis Oliva Miguel olarak

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Ana çekimler Eylül 2016'da Chicago , Illinois'de başladı . [19] Daha sonra Ekim 2016'da, Montreal, Quebec , Kanada'da çekimlere başladı . [20] Çekimler sırasında Roth, polis karakolları hakkında bazı önemli ayrıntıları doğru bir şekilde elde etmek için Chicago'da birden fazla dedektifle çok zaman geçirmişti.