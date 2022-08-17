2017 yapımı aksiyon - dram filmi 'Şantaj (Extortion)' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Şantaj (Extortion) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Şantaj (Extortion) filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Şantaj (Extortion) filmine dair detaylar...

Şantaj filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Televizyonda bu akşam izleyici ile buluşan Şantaj filmi, izleyicilerin ilgisi çekti ve birçok kişi filme dair detayları araştırmaya başladı. Senaryosunu Phil Volken'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğuna da Phil Volken'in üstlendiği Şantaj filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim tarihi haberimizde...

ŞANTAJ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Doktor Kevin Riley, eşi Julie ve oğulları Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmaya karar verir. Her şeyin muhteşem başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır.

Teknenin bozulması ve yiyecekleri dahi olmadan adada mahsur kalmalarıyla tatilleri kabusa döner; onları bulan balıkçı Miguel ise Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.

Peki Kevin,eşini ve oğlunu kurtarabilecek midir?

ŞANTAJ FİLMİNİN OYUNCULARI?