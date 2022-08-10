📺 Kara Tahta YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI | 10 Ağustos Kara Tahta 17. bölüm HD izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 17. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kara Tahta 17. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 17. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 17. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kara Tahta 17. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 17. ve en son yayınlanan bölümü...

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KARA TAHTA 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas ve Irmak'ın bu mutlu gününe Bekir'in oyunu gölge düşürür. Irmak'ın yaşam mücadelesiyle sonuçlanan oyun, herkesin hayatını alt üst eder. Irmak için gereken kan için de hiç beklenmedik birisine ihtiyaç olur. Hikmet ve Yasemin, Bekir'in Yasemin üzerinde kurduğu kumpası Atlas'a anlatırlar. Atlas hesap sormak için Bekir'e gidecekken Hikmet onu durdurur. Birlikte Bekir'e karşı bir plan yapmaya karar verirler. Gözlerini açtığında Irmak da bu plana dahil olacaktır.

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