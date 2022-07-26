TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi, 5. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Balkan Ninnisi 4. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 5. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Balkan Ninnisi dizisinin 5. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 26 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 5. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 5. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 5. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 5. BÖLÜM KONUSU

Pavel, günlüğünü Jovanka'ya geri verse de genç kızla ilgili sırları şimdilik açıklamayacağını söyler. Çekimlerin bir an önce tamamlanmasını isteyen Jovanka ise, yapımcıdan parayı alıp konaktan ayrılmak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Bu arada Köfteci Süleyman, Neriman ve aile fertleri, Daniel yüzünden Makedon aileyi saklamakta zorluk çekerler. Onları, komşularına, Türkiye'den gelen misafirleri olarak tanıtmak zorunda kalırlar. Bu durumun farkına varan ve rahatsız olan Zübeyir Ağa, her iki aileyi, özelikle Süleyman'ı bu yalandan kurtarmak için büyük bir plan yapar.

Sık sık karşılarına çıkan Pavel'den rahatsız olan Ertan ise bir şeylerin ters gittiğini anlamıştır. Pavel'den şüphelenip peşine Mustafa ve Luran'ı takar… Ertan, Pavel hakkındaki gerçeği öğrenebilecek midir? Tüm sıkıntıların üstüne Mendo'nun aileyi ziyarete gelmesi, Süleyman'ı heyecanlandıracak, çarşı ağalığı için umutlandıracaktır.

Yıllarca çarşı ağalığı için emek veren Süleyman tam hayaline yaklaşmışken bu sefer Daniel ve Elena'nın oyunlarıyla başa çıkmak zorunda kalacaktır…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

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