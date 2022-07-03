Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Hande Baladın ile sevgilisi Semih Şay nişanlanıyor mu? Dikkat çeken iddia...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ve Eczacıbaşı'nın başarılı isimlerinden Hande Baladın'ın, nişanlanacağı iddia edildi. Hande Baladın'ın sevgilisi Semih Say'ın paylaşımı, sosyal medyada büyük etki yarattı. İşte detaylar...
YENİ AŞKINI İLAN ETTİ
Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahadaki başarasının yanında saha dışındaki hayatıyla da dikkat çekiyor.
Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say, Hande Baladın ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.