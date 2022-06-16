2017 yapımı aksiyon filmi 'Efsane Sürücü' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Efsane Sürücü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Efsane Sürücü filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Efsane Sürücü filmine dair detaylar...

Efsane Sürücü (Trading Paint) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Efsane Sürücü (Trading Paint) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı aksiyon filmi Efsane Sürücü (Trading Paint) detayları haberimizde...

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sam Munroe oldukça başarılı eski bir yarış pilotudur. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.