Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

Göztepe - Trabzonspor mücadelesini Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.

VAR EKİBİ AÇIKLANDI!

Öte yandan Göztepe - Trabzonspor maçının VAR ekibi belli oldu. TFF'den yapılan duyuruya göre; Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasının VAR'ı Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Mehmet Kısal yer alacak.